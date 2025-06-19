Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde 250 bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş Havalimanı'nda bir araya geldi. - ANKARA