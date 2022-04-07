Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi Azerbaycan- Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı. İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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