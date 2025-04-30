Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika