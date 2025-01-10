Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Otoyol Açılışı ve İl Kongresi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın- Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresinin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonuna hareket etti. Partililerin ve vatandaşların doldurduğu salonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan coşku ile karşılandı. - AYDIN