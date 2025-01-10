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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Otoyol Açılışı ve İl Kongresi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Otoyol Açılışı ve İl Kongresi Gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını yaptı. Vatandaşlar ve partililer tarafından coşku ile karşılanan Erdoğan, açılışın ardından kongre salonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın- Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresinin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonuna hareket etti. Partililerin ve vatandaşların doldurduğu salonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan coşku ile karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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