Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.

Söz konusu kararla birlikte Ayasofya'nın müze statüsü kaldırılmış, cami olarak ibadete açılması kararlaştırılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.