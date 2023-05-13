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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da seçim çalışmalarını noktaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da seçim çalışmalarını noktaladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını Ayasofya Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını bugün Beyoğlu'nda yaptığı mitingin ardından Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.

Görüntü dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide çekilen görüntüleri

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden ayrılışı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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