Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da seçim çalışmalarını noktaladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için başlattığı seçim çalışmalarını bugün Beyoğlu'nda yaptığı mitingin ardından Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldığı akşam namazıyla noktaladı.
Görüntü dökümü:
----------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide çekilen görüntüleri-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden ayrılışı
-Genel ve detay görüntüler- İstanbul
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika