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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun gerçekleştiği seferde Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotlar kabulde yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kabulde hazır bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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