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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Alexander Van der Bellen Recep Tayyip Erdoğan New York Politika Haberler

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