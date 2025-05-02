Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek, bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek, bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek, bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.