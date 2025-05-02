Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek, bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek, bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek, bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika