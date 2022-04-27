Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika