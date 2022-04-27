Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika