Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayı sözleri ve Aralık ayı mesajları! En güzel, anlamlı, Aralık ayı sözleri ve mesajları! 1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Aralık Cuma Hutbesi! Rusya'da LGBT yasaklandı mı? LGBT Rusya'da suç mu, cezası nedir? Rafadan Tayfa kaldırıldı mı, neden yok? Rafadan Tayfa yayın akışında yok mu? 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30 Kasım-1 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi? Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title