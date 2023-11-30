Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.