Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayii alanında daha fazla iş birliği yapmanın önemini vurguladık. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika