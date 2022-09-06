Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha iyi düşünerek verecektir.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha iyi düşünerek verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha iyi düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu

"Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te 1 yılı aşkındır devam eden siyasi krize yönelik çözüm çabaları oluşturacaktır"

"Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor."

"Yunanistan kendisine bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette. Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını çok daha iyi düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece ansızın gidebiliriz"

"Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerektir diye düşünüyorum. Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."