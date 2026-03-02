Haberler

Erdoğan, Von der Leyen ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu belirtti. - ANKARA

