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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Görüştü

Politika Haberleri

p>CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

p>CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ursula von der Leyen Avrupa Birliği Türkiye Politika Haberler

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