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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl boyunca ikamet ettiği Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl boyunca ikamet ettiği Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışta köşkü gezerek, tarihi eserler ve Atatürk'e ait özel eşyalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı. Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.

Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceleyen Erdoğan, Atatürk'e hediye edilen eşyalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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