Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanı millet bahçesi)&quot; Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanı millet bahçesi)" Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle...

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanı millet bahçesi)" Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanı millet bahçesi)" Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Bitmiş halini şimdiden adeta görüyorum. Bir ihtimal pistler kalacak. Pistler dışındaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız"

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Politika, Haberler

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