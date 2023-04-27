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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atanamayan engelli öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atanamayan engelli öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirdik

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da ataması yapılan 3 bin 500 engelli öğretmen arasına giremeyen tüm adayların atamasının gerçekleştirildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da ataması yapılan 3 bin 500 engelli öğretmen arasına giremeyen tüm adayların atamasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

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