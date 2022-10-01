Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan'la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Belki... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan'la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Belki de Prag Zirvesi'nde Paşinyan ile görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atadığımız Özel Temsilciler vasıtasıyla Ermenistan'la ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıma iradesini ortaya koyduk. Belki de Prag Zirvesi'nde Paşinyan ile görüşme olacak. Ermenistan, kendisine sunulan barış fırsatını iyi değerlendirmelidir. " - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Politika Haberler

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