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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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