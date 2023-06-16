Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika