Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla rehavete kapılmayacağız (2)

'BİR CUMHURBAŞKANI VEYA BAŞKAN, KURACAĞI KABİNEDE BİRÇOK ÖZELLİKLER ARAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk- Kanal D ortak yayınında, yeni kabinede kimlerin olacağının sorulması üzerine, "Bir cumhurbaşkanı veya başkan, kuracağı kabinede birçok özellikler arar, aramalıdır. Bizim mevcut kabinemiz şu süreç içerisinde büyük bir sınav verdi ama yeni dönem belki biraz daha farklı olacaktır. Onun için tabi üzerinde inşallah çalışmalarımız var, şu anda o çalışmaları yaptım, yapıyorum. Güçlü bir kabine ile inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle Türkiye Yüzyılını güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz. Ama bu yani 'bir ülkeyi yanıma çekeyim' öbür ülkeyi yani CHP'nin yaptığı gibi 'Rusya'ya meydan okuyayım' öyle bir şey bizim kitabımızda yok. Biz dünyada bütün ülkelerle kucaklaşma siyasetini bugüne kadar yürüttük. Yani Rusya'yla da Amerika'yla da Çin'le de bütün Batı dünyasıyla da devamlı irtibat halinde olduk. Yani benim bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak dargın küskün olduğum dünyada nerdeyse bir lider yok. Hepsiyle görüşmelerimi en güzel şekilde yaptım, yapıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Yani ülkemin menfaati çünkü burada. Yani siz ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz, kazanmazsınız" dedi.

Erdoğan, 'Meclis başkanlığı için aklınızda bir isim var mı?' sorusuna ise "Aklımda, hafıza kayıtlarında olanlar bende kalsın. Bu arada buraya, göreve, geçici olarak bir Meclis başkanı gelecek. En yaşlı üye sıfatıyla. Şu anda Devlet Bey'le inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Bugün kendisiyle görüştük. Zaten hak onun. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz ve Devlet Bey'in; o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuletiyle, sükunetiyle bu süreci atlatır ve Meclis başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla inşallah geçirmiş oluruz. Sonrasında parlamento oluşmuş olacak ve parlamentonun oluşmuş olmasıyla birlikte inşallah sonrasını da bakar, yoluna koyarız" diye konuştu.

Kaan ULU/ ANKARA,