Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla rehavete kapılmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu arada tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Yani miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde, halkla bütünleşme noktasında, oralarda miting benzeri gelenlerle bir toplantılar yapabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında konuştu. Erdoğan, 'İlk tur sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna, "Doğrusu 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sandık başına giden her vatandaşımıza tercihini ne yönde yapmış olursa olsun şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada belki de eşi benzeri yok. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir. Yüzde 90'a varan bir katılım. Siyasal katılımı artırmak demokrasiye sahip çıkmak için çaba gösteren tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına ve seçim sürecinde görev yapan güvenlik güçlerinden yargı çalışanlarına tüm kamu personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilen tüm isimleri şimdiden tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Tabi milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. En yakın rakibimize 2 milyon 520 bin oy fark atarak yüzde 49 buçuk oy oranına ulaştık. Mecliste de çoğunluğu toplam 322 vekil ile milletimiz Cumhur İttifakı'na verdi. Sandıkta tecelli eden irade başımız gözümüz üstünedir" dedi.

Erdoğan, milletin 2'nci turda da sandıklara koşacağına inandığını ifade ederek, "Ben milletimizden bir şey özellikle rica edeceğim. O da şu. Tabi şimdi Mayıs ayındayız ve bu mayıs ayı sebebiyle özellikle mesela Karadeniz. Çaya gidenler olabilir. Fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki 'ne olur bunu erteleyin' 28'inde oyunuzu kullanın bundan sonra bu seyahatleri yapın. ve bütün bunlarla beraber tabi şimdi yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir. Bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım. Bu zamanı bu noktada çok çok verimli kullanacağız. Milletimiz biraz daha çalışsın, daha çok insana ulaşsın, daha fazla gönül alın diye bizde dedi ki 'Siz 2 haftada daha fazla çalışın'" ifadelerini kullandı.