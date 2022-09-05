Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz"
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika