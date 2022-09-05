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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz"

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Memur Politika Haberler

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