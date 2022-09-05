Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz" Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Memur Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek... - Haberler

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