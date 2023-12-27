Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 bin 2 TL olarak belirlenen yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "'2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.