Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık 'TEKNOFEST kuşağı' var (2)

'BU ÜLKE NE YOLGEÇEN HANIDIR NE DE SAHİPSİZ MEMLEKETTİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maziden atiye köprü kuramayan, kendi duruşunu koruyarak çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbetinin, berbat olmaya mahkum olduğunu söyleyerek, "Çevremizde, değerlerine sahip çıkamadığı için özgürlüğünü...

'BU ÜLKE NE YOLGEÇEN HANIDIR NE DE SAHİPSİZ MEMLEKETTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maziden atiye köprü kuramayan, kendi duruşunu koruyarak çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbetinin, berbat olmaya mahkum olduğunu söyleyerek, "Çevremizde, değerlerine sahip çıkamadığı için özgürlüğünü de vatanını da haysiyetini de kendisinin ve evlatlarının geleceğini kaybeden nice örnekler var. Birileri, ülkemizde yaşayan sığınmacıları, etrafa kin ve nefret vesilesi yapmaya çalışıyor. Halbuki bu insanlara ve başlarına gelenlere bakarak alacağımız asıl ders başkadır. Bu mazlumların hali bize eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden teknolojiye, ticaretten diplomasiye her alanda ülkemizi hep daha fazla güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor" dedi.

Devlet olarak iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan, mağduru şarlatandan ayırarak gereken ayrıştırmayı ve gereğini yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir. Onun için Yahya Kemal'i anmamak mümkün değil. Ne diyor Yahya Kemal; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' İşte biz aynı zamanda kendimizi sömürgecilerden, zalimlerden, çıkarları uğruna insanlığın kalanını ve dünyayı kana, ateşe ve acıya boğanlardan ayıran vasıflarımızla büyüğüz, güçlüyüz, farklıyız. Medeniyetimizin özünü oluşturan bu vasıflarımızı tek edip, inkar edip bu zalimlerle aynı olduğumuz gün, bizim kıyametimizdir. Milletimizi karamsarlığa sürükleyerek, sosyal fay hatlarını tetikleyerek, en basit görüş farklılıklarını çatışma aracı haline dönüştürmeye çalışarak; bu ülkenin varlığına, birliğine, bekasına göz dikenlerin hepsi de 5'inci kol faaliyetidir" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ HAYIRDA YARIŞTIRMANIN PEŞİNDEYİZ'

Erdoğan, ekonomiden altyapıya kadar pek çok alanda çözülmesi gereken sorunlar olduğunu kendilerinin de söylediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sorun çözmek için tespit ve teşhis ifade etmek başkadır, sorunların mahiyetini değiştirerek fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır. Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek meşru, bozgunculuk yapmak suçtur. Madem Batı standartlarında demokrasi istiyoruz, öyleyse nefret suçları hususunda da benzer düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz. Şimdi diyeceksiniz ki bunların TEKNOFEST ile ne ilgisi var? Aslında bu ülkede yaşanan her hadise birbirleriyle yakından ilgilidir. Hangi ucu çekseniz, ucu aynı yere çıkar. İnsanlık tarihi boyunca hep olagelen, hayırda yarışanlarla şerri yaymak isteyenlerin kadim kavgası bugün de devam ediyor. Biz, TEKNOFEST gibi milli teknoloji hamleleriyle gençlerimizi hayırda yarıştırmanın peşindeyiz. Çoğu yalan yanlış haberlerle, milletimizi hem birbirine karşı, hem turistiyle, emekçisiyle, ülkemize katkıda bulunan dostlarıma karşı kışkırtanların derdinin ne olduğu bellidir. Bu konuda en büyük görev, enerjileri ve üretkenlikleriyle fikirlerin ve teknolojinin taşıyıcısı olan siz gençlerimize düşüyor. Biz, gençlerimize güveniyoruz."