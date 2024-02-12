Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki konut teslimatları ve yeniden yapılanma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve deprem bölgesinin tamamen ayağa kalkması için yoğun çaba sarf edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin önündeki sorunları çözerek Cumhuriyet'in hak ettiği yere ulaşacağını ve ülkenin güçlü olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kararlılıkla hedeflerine yürüyen bir Türkiye var"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz"
-"Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız"
-"Önümüzdeki sorunları çözerek Cumhuriyetimizin 2. asırda hak ettiği yere çıkaracağız"
-"Türkiye onca sıkıntıya rağmen hepsinin üstesinden gelecek kudrete sahip bir ülkedir"