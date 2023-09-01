Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli çalışkan gençlerimiz var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinlik alanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli çalışkan gençlerimiz var"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinlik alanında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli çalışkan gençlerimiz var. Sığınmacıları nefret tohumu yapmaya çalışanlar var. Halbuki bu insanlara ve başlarına gelenlere bakarak alacağımız ders başkadır" dedi.