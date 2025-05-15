Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık dünyanın farklı ülkelerindeki yollarda, köklü otomobil markalarıyla yan yana milli markamızı da göreceğiz"

"'Türkiye otomobil yapamaz' diyenlere 'Arabayı burada üretmiyorlar, yurtdışından getiriyorlar' diyenlere hani bunun fabrikası diyen kifayetsizlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile birlikte verdik"

"Savunma sanayinde özellikle insansız hava araçlarında biliyorsunuz küresel ölçekte ilk üçteyiz"

"Dünyanın en büyük şantiyesine çevirdiğimiz deprem bölgesinde inşaat çalışmaları yedi gün 24 saat esasına göre yürüyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde açıklamalarda bulundu.