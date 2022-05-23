Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Politika