Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika