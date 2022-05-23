Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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