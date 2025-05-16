Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nin organize edileceği İskender Bey Meydanı'na gelerek buradaki karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimine katılacak. Daha sonra zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Genel oturumun ardından ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Arnavutluk'tan ayrılması bekleniyor. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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