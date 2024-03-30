Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un tüm haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya teklif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız?" - İSTANBUL