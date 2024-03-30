Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un tüm haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya teklif etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız?" - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız?" - İSTANBUL
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