Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye'de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak." - ANKARA
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