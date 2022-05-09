Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye'de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, konut, Politika, Haberler

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