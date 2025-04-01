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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramda Anne ve Babasının Kabirlerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramda Anne ve Babasının Kabirlerini Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'na giderek anne ve babası olan Tenzile ve Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, burada dualar ederek aile büyüklerini andı. Bu anlamlı ziyaret, bayram günlerinde geleneksel bir uygulama olarak dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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