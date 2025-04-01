Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramda Anne ve Babasının Kabirlerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua etti. - İSTANBUL