Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Hacer Coşan'ın Eyüpsultan Camii'nde ikindi vaktinde ki cenazesine katılması bekleniyor. - İSTANBUL