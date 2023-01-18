Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlamakta zorlandığımız ve üzüldüğümüz husus; bu ülkenin bir partisinin, parti liderinin, parti mensuplarının ordumuza ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlamakta zorlandığımız ve üzüldüğümüz husus; bu ülkenin bir partisinin, parti liderinin, parti mensuplarının ordumuza ve savunma sanayimize karşı sergilediği hazımsızlıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlamakta zorlandığımız ve üzüldüğümüz husus; bu ülkenin bir partisinin, parti liderinin, parti mensuplarının ordumuza ve savunma sanayimize karşı sergilediği hazımsızlıktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika