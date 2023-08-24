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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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