Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika