Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'yı tüm ilçeleriyle hizmete kavuşturuyoruz / Haber eklendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Ankara'yı tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete hamdolsun kavuşturuyoruz. Kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 37 yatırımın güncel bedelinin 2 milyar 218 milyon lira olduğunu belirterek, "Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kavuşturan, ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan bu eserler şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'DURMAK YOK'

Ankara'yı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan, kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla başkentimizi nakış nakış işliyoruz" dedi.

'ANKARA'YI SPORUN DA BAŞKENTİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, Ankara'daki projeleri hızla hayata geçirdiklerini belirterek, "Kızılay'ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışma ile aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizde Ankara'nın inşallah sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz. Millet bahçelerimizle, parklarımızla, yeşil alanlarımızla Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, altyapı yatırımlarına, iller bankamızla tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankara'mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz. Yani Ankara'yı tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete hamdolsun kavuşturuyoruz. Kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

'KÜLTÜR VE KONGRE TURİZMİNDE BÜYÜK PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Kızılcahamam'ın Ankara'nın dinlenme yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyası ile Kızılcahamam, doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor. İnanıyorum ki bu güzel ilçemiz, gelecekte kültür ve kongre turizminde ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacak. Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar vatanperverdir, milli ve yerlidir. Bizim dostumuz, kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam, bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla. Sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcahamam'ı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam artık sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu" dedi.

'İLÇEMİZE MODERN BİR HAMAM KAZANDIRDIK'

Erdoğan, yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanların yapımını hızlıca tamamladıklarını ve esnafların hizmetine sunduklarını kaydederek, "İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yenice Mahallesi rezerv yapı alanında başlattığımız hamam projesini de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. İşte bugün de her biri yol titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜYZYILI, TERÖRSÜZ TÜRKİYE DİYENLERİN YÜZYILIDIR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Türkiye Yüzyılı, Kızılcahamam'ın vadilerinde, Ankara'nın tarih kokan sokaklarında, vatanımızın her köşesinde yükselen umuttur. Türkiye Yüzyılı, millete hizmeti yük görenlerin, parti içi kavgalarını milli menfaatlerimizin önüne geçirenlerin değil; Türk milleti için alın teri dökenlerin, koşanların, yorulanların yüzyılıdır. Şundan asla şüpheniz olmasın. Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini, yargısını sokakla tehdit edenlerin değil; bu demokrasi mücadelesinde, milletin sarsılmaz güveniyle, 25 yıldır her seçimi kazananların, 'Terörsüz Türkiye' diyenlerin yüzyılıdır. CHP istese de istemese de, görse de görmese de; Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüzyılıdır, gençlerimizin, çocuklarımızın yüzyılıdır. ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, 2 asırda yapılacak eserleri, çeyrek asırda yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Haber: Aybala MELEK- Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA,