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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı çıkışında toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 22.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı çıkışında toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ankara Politika Haberler

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