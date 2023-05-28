Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı çıkışında toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 22.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı çıkışında toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023