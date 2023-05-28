Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı çıkışında toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.