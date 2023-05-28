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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki evinde sonuçları takip ettikten sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da seçim sevinçleri devam ederken vatandaşlar Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından İstanbul Kısıklı'daki evinde sonuçları takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi. Esenboğa havalimanına gelen Erdoğan konvoyla birlikte külliyeye geçmesi planlanıyor. Ankara'da seçim sevinçleri devam ederken vatandaşlar ise Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına akın etti. Ankara'da etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar Havalimanı önünde ve Erdoğan'ın geçeceği yol üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için bekliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ankara Politika Haberler

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