Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Başkent İlan Edilişinin 102. Yılını Kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102'nci yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin karargahı olan, Büyük Zafer'e giden yolda tarihi bir rol oynayan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 102'nci yılını tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.