Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucunda Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da coşku ile karşılandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucunda Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Dün gece saatlerinde Ankara'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de vatandaşlara hitap etti.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023