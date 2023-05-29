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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da coşku ile karşılandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucunda Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da coşku ile karşılandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucunda Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Dün gece saatlerinde Ankara'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Politika Haberler

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