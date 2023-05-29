Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da coşku ile karşılandı
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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucunda Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da coşku ile karşılandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucunda Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Dün gece saatlerinde Ankara'ya inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de vatandaşlara hitap etti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika