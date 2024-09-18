Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Bu etkinlik, Erdoğan'ın halkla olan bağını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.