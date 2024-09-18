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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Bu etkinlik, Erdoğan'ın halkla olan bağını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Politika Ekonomi Ankara

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