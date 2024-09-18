Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Pastanede Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu samimi buluşma, yerel halk tarafından ilgiyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi.