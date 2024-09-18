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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Pastanede Buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu samimi buluşma, yerel halk tarafından ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Pastanede Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Politika Ekonomi Ankara

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