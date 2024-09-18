Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Pastanede Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi.