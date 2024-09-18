Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bu etkinlik, Erdoğan'ın halkla ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi. - ANKARA