Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Pastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi. - ANKARA