Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan etme kararı aldık" Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan etme kararı aldık" "Şu an 3 bin 549 vefatımız 22 bin 168 yaralımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak 3 ay sürecek olağanüstü hal ilan etme kararı aldık" "Şu an 3 bin 549 vefatımız 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altında sağ çıkarılmış olmasıdır" "Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor" "Yalan haberleri yayanları yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde tuttuğumuz defterleri açacağız" "Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum" "Depremin yaşandığı 10 ilimizi 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak ilan ediyoruz" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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