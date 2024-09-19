Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın İlk 4 Maddesi Üzerine Tartışma Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan bir tartışma yoktur"

-"2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolardı. Biz bunu 7 kat artışla 256 milyar dolara çıkardık"

-"Öyle ki bugün Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı. Turizmde 13 milyon turist sayısından 56,7 milyon turist rakamına ulaştık"

-"Ekonomimiz %5,4 büyüdü. Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık"

-"Dış politikada bu atılımları yaparken çok sık eleştirilere maruz kaldık. Eksen kayması tartışması bunlardan biriydi. Türkiye, Batı'dan uzaklaşıyor' iftirası bunlardan biriydi"

-"22 yıllık mücadele ve başarılarla dolu mücadelenin sonunda şu gerçeği çok iyi görüyoruz. 2024 Türkiye'sini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize çok büyük haksızlıktır"

-""Türkiye'nin oralarda ne işi var" demek, küresel siyaseti doğru bir şekilde okuyamamaktır"

-"Biz bunlara asla ve asla kulak asmıyoruz. Türkiye'yi bölgesel ve küresel ağırlık merkezi haline getirmek için her imkanı değerlendiriyoruz"

-"Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden 3'ünün bulunduğu Asya Pasifik ve Hint Okyanusu coğrafyasıyla iş birliğini güçlendirmemizden doğal bir şey olamaz"

-"Türkiye'nin ekseni de rotası da bellidir. Türkiye olarak yüzümüz elbette Batı'ya dönüktür ancak bu doğuya sırtımızı döneceğimiz, ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez"

-"Siyah-beyaz bir dünyada artık yaşamıyoruz. Kazan kazan temelinde dengeli, karşılıklı saygıyı esas alan bir yaklaşımla işbirliğimizi tüm ülke ve aktörlerle geliştirmeyi arzu ediyoruz"

-"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizi yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla buluşturma amacımızı ortaya koyduk"

-"Şiddeti teşvik etmediği sürece katılmasak dahi farklı fikirlere müsamaha ile yaklaşmak zorundayız"

-"Yeni sivil bir anayasa 15 Temmuz'da göğsünü tanklara siper eden milletimize borcumuzdur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.