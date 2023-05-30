Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu irfanı siyaset mühendisliklerine galip geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabalarının hedefine ulaşmadığını belirtti ve Anadolu irfanının bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip geldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır."
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Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika