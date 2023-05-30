Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu irfanı siyaset mühendisliklerine galip geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabalarının hedefine ulaşmadığını belirtti ve Anadolu irfanının bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip geldiğini söyledi.