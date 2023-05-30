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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu irfanı siyaset mühendisliklerine galip geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu irfanı siyaset mühendisliklerine galip geldi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabalarının hedefine ulaşmadığını belirtti ve Anadolu irfanının bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Politika Haberler

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