Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu insanı siyasetçisini kendisi gibi görmek ister

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirdi ve Anadolu insanının siyasetçisini kendisi gibi görmek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu insanı dediğin merttir mert, delikanlıdır, dürüsttür, harbidir, vefakardır, cefakardır, siyasetçisini de kendisi gibi görmek ister. Milletimizin kendisini yok sayanlara 28 Mayıs'ta sandıkta varlığını en güçlü şekilde hissettireceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin en büyük ekonomi ortağı Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak, "Batı ne istiyorsa onu yapacağız." dediğini söyledi.

Batı ne isterse değil, Türkiye ne isterse onu yaptıklarını belirten Erdoğan, "Biz ne güne duruyoruz ya? 'Batı ne isterse onu yapacağız.' Lafa bak, anlayışa bak, kafaya bak. Böyle bir şey asla bizim siyaset kitabımızda yer almaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin milli kurumlarını, milli teşekküllerini ve milli çıkarlarının savunuculuğunu yapan tüm yapıları kapatmayı planladığını dile getirerek, "Kime destek vereceklermiş? Aile kurumumuzu ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan sapkın akımların gelişmesine, serpilmesine destek verecekler. CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olması halinde yapacaklarının listesini daha sayfalarca uzatmak mümkün." değerlendirmesini yaptı.

CHP ve Millet İttifakı ortaklarının LGBT'yi savunduğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti'ye, MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na LGBT'nin sızamayacağını, kendilerinin ailenin kutsiyetine inandıklarını vurguladı.

"Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz"

Anayasa değişikliğinde aile kurumunun güçlenmesi için gerekli adımları atacaklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim bu saydığımız listede her şey var. Bu listede Kandil var, Pensilvanya var, tefeciler var. Tekrar ediyorum, LGBT'ciler var, marjinal örgütler var, fitne ve kaos tüccarları var, etrafını saran tokatçılar da var. Tabii bir türlü ne olduğuna karar veremeyen ittifak ortakları da var. CHP'nin kendi içindeki hiziplerin seçim sonrası hesapları da var. Görüldüğü gibi bu listede her şey var. Bir tek ülke yok, bir tek millet yok. Yahu Anadolu çocuğuna uyar mı böyle şeyler? Anadolu insanı dediğin merttir mert, delikanlıdır, dürüsttür, harbidir, vefakardır, cefakardır, siyasetçisini de kendisi gibi görmek ister. Milletimizin kendisini yok sayanlara 28 Mayıs'ta sandıkta varlığını en güçlü şekilde hissettireceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemşehri derneklerinden 28 Mayıs'taki seçimlere büyük bir katılım ve destek beklediğini belirterek, "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. 'Ya biz zaten birinci turda bunu kazandık...' Aman ha. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Bu süreçte de hakkıyla yanımızda olacağınızdan şüphe duymuyorum." diye konuştu.

Salondakilere, "Şimdi Trakya'nın kızanlarına, Karadeniz'in uşaklarına, Doğu Anadolu'nun dadaşlarına, gakkoşlarına, Güneydoğu Anadolu'nun kekelerine, İç Anadolu'nun gardaşlarına, Akdeniz'in yörüklerine, Ege'nin zeybeklerine böylesi yakışır mı?" diye soran Erdoğan, "İşte benim Türkiye'm bu." dedi.

(Sürecek)