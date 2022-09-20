Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika