Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika