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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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